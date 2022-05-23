Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı kutladı - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nı 9'u altın, 5'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 19 madalyayla tamamlayarak genel klasmanda Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nı 9'u altın, 5'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla tamamlayarak genel klasmanda Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı sporcularımızı tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."