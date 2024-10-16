Kaş Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Kaş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken, 3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması'nın tarihleri açıklandı. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağı duyuruldu.
Kaş Belediyesinin ekim ayı meclis devam toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan Demirhan, ilçede 19 Ekim'de 3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 17-19 Ekim'de de Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması gerçekleştireceklerini belirtti.
Demirhan, ilçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da coşkuyla kutlanacağını ifade etti.