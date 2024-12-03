Kaş Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Kaş Belediyesi, ilçe belediye başkanı Erol Demirhan başkanlığında aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu görüşülürken, Halk Lokantası yemek bedeli 80 lira olarak belirlendi.
Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri meclis üyelerince görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.
Mecliste, 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.
Kaş Belediyesi Halk Lokantasında yemek (menü-öğle yemeği) bedelinin 80 lira olması kabul edildi.
Demirhan, belediye olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.