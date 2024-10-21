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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. 2200 metrelik zirvede 4 gündür devam eden kar yağışı sonrası kayak sezonunun aralık ayında açılması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 4 gündür aralıklarla kar yağışı devam ediyor.
Kar kalınlığı kayak merkezinin zirvesinde 15 metreye ulaştı, tesislerin bulunduğu alanda 10 santimetre olarak ölçüldü. Bölgede zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 45 metreye kadar düştü.

KAYAK SEZONUNUN ARALIK AYINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otelde sezon hazırlıkları başladı. Otellerde tamirat ve tadilat yapılıyor, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte de çalışmalar sürüyor. Kayak sezonunun aralık ayında açılması bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Kayak Merkezi Hava Durumu Kartalkaya Türkiye Güncel Aralık Turizm Spor

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