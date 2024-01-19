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Kartalkaya'da Rezervasyonlar Sömestir Tatiliyle Yüzde 80'e Ulaştı

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Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'da sömestir tatili nedeniyle otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu merkezde, hafta sonu rezervasyonların yüzde 100'e yaklaşması bekleniyor.

BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'daki otellerde rezervasyonlar sömestir tatili nedeniyle yüzde 80'e ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve tüm pistlerin kayak tutkunları için açık olduğu merkezde, hafta sonu rezervasyonların yüzde 100'e yaklaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle kayak tutkunlarının akınına uğrayacak. Kayak merkezinde bulunan 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin doluluk oranı sömestir tatilinde şimdiden yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Otelciler, tatilin başlamasıyla bu rakamın yüzde 100 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kayak merkezinde kar yağışlarının ardından tüm pistler de açıldı. Toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 30 ayrı pistin bulunduğu Kartalkaya'da kayakseverler tatil boyunca kayak ve snowboard keyfi yaşayacak.

'ŞU AN TÜRKİYE'NİN EN İYİ KARI KARTALKAYA'DA'

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, kayak merkezindeki durumu anlatarak, "Şu an doluluk oranı yüzde 80 seviyelerinde ama bu rakamın yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyorum. Kartalkaya'ya gelecek olan misafirler ellerini çabuk tutsunlar. Önümüzdeki günlerde yer bulamama sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. Kar kalınlığı 2 metre civarında. Şu an Türkiye'nin en iyi karı Kartalkaya'da. Pistlerin tamamında harika bir kayak başladı. Kayak merkezinde toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 30 pistimiz var. Tüm pistler kayak yapmaya elverişli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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