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İSTANBUL- KARTAL'DA CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Muharrem ÇAM İSTANBUL,(DHA)- KARTAL'da Cumhuriyetin 100. yılına özel, bir ilkokulda 'Kan Bağışı Şenliği' adı altında etkinlik düzenlendi. Ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden destek verdiği kan bağışı kampanyasında, bin 200 ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırıldı.

Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu bahçesinde, Cumhuriyetin 100. yılına özel Kartal Kaymakamlığı ve Kızılay'ın destekleri ile 'Kan Bağışı Şenliği' düzenlendi. Eski milli futbolcu ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, Komedyen Yavuz Seçkin, Tiyatro Sanatçısı Ruhi Sarı gibi ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden destek verdiği Kanınız Canımız Olsun isimli kampanyaya, okulda eğitim ve öğretim gören öğrenci velileri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Okulda eğitim ve öğretim gören çocuklar, arkadaşları ve onların ailelerine telefonla ulaşarak kan bağışı konusunda destek olmaları için davet etti. Çok sayıda vatandaş Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı şenliğine destekte bulunarak kan verdi. Gün boyu devam eden kan bağışı şenliğinde Türkiye rekoru kırılarak bin 200 ünite kan toplandı.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE REKORU ÜNİTE KAN BAĞIŞI

Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu Müdürü Erkan Tunç, İlk defa bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına özel kan bağışı yapıyoruz. Bu güzel çocuklarımız ile birlikte. İşin kahramanları onlar. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel, hedefimiz bin 923 ünite kana ulaşmak. Cumhuriyetimiz için çocuklarımız günlerdir bu etkinliğe hazırlanıyor. Anne ve babalarını çağırıyorlar. 18 ve 60 yaş arasında bulunan herkese ulaşmaya çalışıyorlar. Kartal, Maltepe Anadolu yakasında herkesi buraya davet ediyor çocuklar. İnşallah hedefimize ulaşacağız şeklinde konuştu.

Öğrenci Velisi Elmas Güney, Kan bağışı hayat kurtarır, ben daha önce 2 kere verdim. Oğlum için bugün gelip tekrardan kan verdim. İnşallah insanlara faydamız olur. Cumhuriyetin 100. yılına denk gelmesi de iyi oldu. Bizim okuldan başka bir okulda yok. Ergenekon'un böyle bir şeyi teşvik etmesi çok güzel. Herkese söyledik, bazı kriterler var, onları taşıyan herkes buyursun gelsin. Kan bağışı bir cana umut demek, herkesi bekleriz dedi.

Öğrenci Velisi Derya Kurnaz, Bu işin bir parçası olmak çok güzel, çevremizdeki herkese söyledik. İnşallah bir kan binlerce cana sebep olur. Herkesi buraya bekliyoruz. Kızım bu okulda öğrenci, akşamdan itibaren abisi ile birlikte bütün akrabalarımızı aradık. Bütün herkesi bekliyoruz diye konuştu.

Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aren Gül, Cumhuriyetin 100. yılı kan bağışı için buradayız. Kan bağışı çok önemlidir. Bizim uzun yıllar yaşamamızı sağlar. Ailelerimizden alınıyor çok eğleniyoruz. Herkes katılsın bu kan bağışına dedi.