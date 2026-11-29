(İSTANBUL) - Sosyal-İş Sendikası Mağaza-Market Komisyonu Üyesi Gülbin Demirel Mimaz, DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da düzenlenen "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitinginde, "Su içmek istediğimizde kendi cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Saatlerce ayakta kalıyoruz. Hemen hemen hepimizin her mahallesinde bir A101 var. Gittikçe de daha çok büyüyor. Peki bu büyümenin arkasında ne var? Bizlerin, milyonların emekçilerin alın teri var. Patronun serveti büyürken bizim hayatımız neden küçülüyor?" dedi.

Mimaz, mitingde A101 işçileri adına yaptığı konuşmada, bir tarafta servetlerini artıran patronlar, diğer yandan kirasını ödemeye çalışan işçiler olduğunu ifade etti.

Mimaz, "Bir market düşünün, rafları dolu, kasaları çalışıyor. Depolarından her gün tonlarca ürün geçiyor. Kapısından her gün binlerce insan girip çıkıyor. O marketin yükünü taşıyan işçiler var. Sabah mağazayı açan, akşama kadar rafları dolduran, aralıksız ayakta kasada duran, koli taşıyan, depoya giren, eksik personelle mağazayı döndüren işçiler var" dedi.

"OTURARAK ÇALIŞMA VE DİNLENME HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

A101 işçilerinin bütün gün çalıştığını, suyu dahi para ile almak zorunda olduğunu anlatan Mimaz, şunları kaydetti:

"Bütün gün çalışıyoruz, yoruluyoruz, susuyoruz. Su içmek istediğimizde kendi cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Saatlerce ayakta kalıyoruz. Çoğu zaman hepimiz fazla mesaiye kalıyoruz. Bir tabureyi bile bize çok görüyorlar. Karnımızı doyurmak için aldığımız yemek ücretinin hesabını yapmak zorunda kalıyoruz. Markette her şeyin fiyatı var ama o marketi ayakta tutan işçinin emeğine, sağlığına gelince patronun hesabı hiç bitmiyor.

A101'i düşünün; Türkiye'nin dört bir yanında market var. Hemen hemen hepimizin her mahallesinde bir A101 var. Sahibi Turgut Aydın şimdi de zenginliğine zenginlik kattı. Turgut Aydın'ın zenginliği sadece marketlerle bitmiyor. A101'le bitmiyor. Büyüyen bir sermayesi var. Gittikçe de daha çok büyüyor. Peki bu büyümenin arkasında ne var? Bizlerin, milyonların, emekçilerin alın teri var. Patronun serveti büyürken bizim hayatımız neden küçülüyor? Patronların yatırımları büyürken bizim en temel ihtiyaçlarımız neden pazarlık konusu haline geliyor? Bizim içeceğimiz suyun hesabını yapanlar bizim oturacağımız sardalyeyi çok görenler, iki yıldır A101'lerde yemek ücretlerimizi artırmayanlar hangi hayatı yaşıyor? Ve biz hangi hayatı yaşıyoruz?

Mesele sadece bir su değil, sandalye değil, yemek ücreti değil; mesele işçinin bedeninde, hayatında patronun kar hesabına tahmin kılınmasıdır. Mesele bizim onurumuz, haysiyetimizdir. Bu yüzden sendikamızla birlikte haysiyet mücadelesi başlattık. Ücretsiz suyumuzu istiyoruz. İnsanca bir yemek ücreti istiyoruz. Oturarak çalışma ve dinlenme hakkımızı istiyoruz. Bunlar lüks değil. Bunlar patronun bize sunacağı bir lütuf da değildir. Bunlar insan olmanın, çalışmanın, yaşamanın en temel koşullarıdır. Ama biliyoruz ki bu talepleri dile getirmek yetmez. Bu talepler için de örgütlenmek gerekiyor. İşte biz bu kölece düzene karşı tüm emekçileri, tüm market işçilerini örgütlenmeye davet ediyoruz."

"EMEKLİLİK ÖMRÜN GERİ KALANINDA İNSANCA YAŞAMA HAKKIDIR"

Mitingde daha sonra konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, "Bugün buraya yalnız emeklilerin aylıklarını, çalışanların ücretlerini konuşmak için toplanmadık. Bugün burada bir ömrün nasıl yok sayıldığını; yıllarca çalışmış, üretmiş, alın teri dökmüş milyonların nasıl sefalete mahkum edildiğinde haykırmak için toplandık" dedi.

İnsanların yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını belirten Ergen, "İnsan emekli olduğunda torununa oyuncak dahi alamayacaksa, gıdaya erişemeyecek; kirasını, faturalarını ödeyemeyecekse bunun adı nasıl sosyal devlet olur? Örgütlenmemiz sürekli engelleniyor. Emeklilik bedeli peşin ödenmiş bir haktır. Emeklilik ömrün geri kalanında insanca yaşama hakkıdır. Ancak ülkemizde emeklilik çaresizliğe dönüşmüştür. Biz sadaka veya lütuf istemiyoruz. Emeğimizin bedelini, uğruna bedeller ödediğimiz sosyal devletin görevini yerine getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLERİN MÜCADELESİ YALNIZCA BUGÜNÜN MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Ergen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun kendilerin de görüşü alınarak yeniden düzenlenmesini, en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşlenerek kademelendirilmesini istediklerini bildirdi ve şöyle devam etti:

"Seyyanen zamlar bütün emeklilere verilmelidir. Emekli aileye son alınan aylık refah payının tamamı eklenerek düzenlenmelidir. Yıllık refah payı hepimize yansıtılmalıdır. Memur emeklilerine göstermelik toplu sözleşmelerle TÜİK enflasyon hesabının da altında artış kabul edilemez. Bu anlayış terk edilmelidir. İntibak yasası çıkarılmalıdır. Emeklerin sendikal örgütlenmesinin engellenmesine son verilmelidir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Emeklerin mücadelesi yalnızca bugünün mücadelesi değildir. Aynı zamanda yarının emeklisinin de mücadelesidir. Gençlerin nasıl bir ülkede yaşayacaklarının da mücadelesidir. O nedenle emeklilerin talepleri bütün toplumun talepleridir. Sadaka değil, insanca yaşam istiyoruz."

"BİZ KİMSENİN HAKKINA GÖZ DİKMİYORUZ"

Ergen'in ardından konuşan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ise şunları söyledi:

"8 Eylül 1999'dan sonra çalışma hayatına girenler bu ülkenin üvey evlatları değildir. Bu sistemin kölesi hiç değildir. Bir günün, bir ayın, birkaç yılın farkıyla insanları 17, 20 yıl daha fazla çalışmaya mahkum edemezsiniz. Düşünün, aynı iş yerinde aynı işi yapan, yıllarca birlikte çalışan iki emekçiden biri EYT düzenlemesiyle emekli olabilirken diğeri aradaki bir günlük fark yüzünden 17, 20 sene mezarda emekliliğe terk edildi. Bu insanlar EYT yasasıyla emekli olan insanlardan 17 yıl sonra işe girmediler ki 17 yıl sonra emekli olsunlar. Düşünebiliyor musunuz? Bugün ülkemizde emeklilik terazisi tersine dönmedi, tepetaklak oldu. 6 bin gün primle emekli olanlar varken 10 bin gün prim ödeyen insanlar 15 yıl daha sistemde kalmak zorunda bırakılıyor. 38-43 yaşında emekliliğin mümkün olduğu ülkede 50 yaşında torun sahibi kadınlar hala 10 yıl çalışmak zorunda. Adalet tepetaklak oldu. Biz kimsenin hakkına göz dikmiyoruz. Biz bir kesimin hakkı teslim edilirken daha büyük adaletsizlik yaratılmasına karşı çıkıyoruz. Şimdi hakkımızı isterken bize 'yük' diyorsunuz. Asıl hesabı siz vereceksiniz. Asgari ücreti belirleyen bakanın maaşı 318 bin lira. Şükredin diyen imamın maaşı 80 bin lira. Asgari ücret 28 bin, emekli maaşı 23 bin lira. Bu mudur adalet? Çalışanın da emeklinin de emekçinin de yıllarca ödediği primler nerede? Emeklilik fonunun içi neden boş? Fonlarda milyarlar uçmuş, emekliye gelince kaynak yokmuş. Yemeği siz yiyorsunuz, hesabı vatandaşa ödetiyorsunuz. Bizler sadece kademeli emeklilik bekleyenler olarak değil, aynı zamanda bugün bu alanda bulunan staj çıraklık mağduru mücadele arkadaşlarımız ve engelli emeklilik hakları için de bugün buradan ses yükseltiyoruz. Genç yaşta ellerine sigorta kartı verdiniz. Sigortan başladı dediniz. Yıllarca o güvenceyle yaşadılar. Ama EYT yasasını çıkarırken o yılları başlangıçtan saymadınız. O yılların hesabını kim verecek? Yeter artık. Emekli olmak istemeyi lüks, emekçiyi bütçeye yük gören bu zihniyete asla boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA