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Kartal'da 1 Mayıs Kutlamaları Sağanak Yağış Nedeniyle Kısa Sürdü

Kartal'da 1 Mayıs Kutlamaları Sağanak Yağış Nedeniyle Kısa Sürdü
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Kartal Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, sağanak yağış nedeniyle erken sonlandı. Sendika üyeleri ve işçiler, günün erken saatlerinde toplandı ancak yağmur şartları nedeniyle etkinlikleri tamamlayamadı.

KARTAL Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle günün erken saatlerinde toplanmaya başlayanlar sendika üyeleri ve işçiler, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kutlamaları erken sonlandırmak zorunda kaldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle TÜRK-İŞ, Türk Metal Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Tarım-İş Sendikası'nın da aralarında bulunduğu birçok sendika, üyelerine Kartal Meydanı'nda toplanma çağrısından bulunmuştu. Günün erken saatlerinde Kartal Sahili'nde buluşan işçiler, ellerindeki bayrak ve flamalarda Kartal Meydana yürüdü. Oluşturulan güvenlik noktalarından üst aramaları yapılarak alana alınan katılımcılar, 1 Mayıs'ı kutladı. Ancak Kartal'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kutlamalar planlanandan kısa sürdü. Hazırlıksız yakalanan katılımcılar alanı terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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