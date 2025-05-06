Kartal Belediye Meclisi'nde SMS Tartışması ve Spor Başarıları

Kartal Belediye Meclisinde, belediye tarafından ilçe sakinlerine gönderilen kısa mesajlar konuşuldu.

Kartal Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Yüksel, Kartal Belediyespor'un sporcusu Fatih Ünsal'ın, Bursa'da düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda "open erkekler iki çifte" kategorisinde Türkiye şampiyonu, "open erkekler tek çifte" kategorisinde ise Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, sporcuyu tebrik etti.

Kartal'a kazandırılan su sporları iskelesiyle birlikte yaklaşık 200 kişinin kürek sporunu deneyimlediğini aktaran Yüksel, su sporları alanındaki yatırımların süreceğini belirtti.

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2024 faaliyet raporunda yer alan belediye tarafından gönderilen kısa mesajlar hakkında konuştu.

Yıldız, belediyenin gönderdiği SMS'lere halkın dikkati çekmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yine 5 yıllık bir tablo. Faaliyet raporlarından alınmış. 2020'de 10 milyon SMS atacağız demiş Kartal Belediyesi. 10 milyon atmış, tutturmuş. Yüzde 100, problem yok. 2021'de yine 10 milyon hedef belirlenmiş, lakin atılan SMS 41 milyon. Nüfusumuz değişmiyor, 475 bin. 2022 yılında yine hedef 10 milyon, atılan SMS 24 milyon. Küsuratlarını saymıyorum. 2023 yılında hedefimiz 55 milyon. 10 milyondan 55 milyona çıkıyor. Yüzde 550 artış var. Nüfusumuz artmamış. Niye arttı acaba? Bunu sorgulamamız lazım. Kardeş belediyemiz mi var? Eş başkanlığımız mı var? Bilmiyorum. Bunun cevabını başkan ve yönetim verecek. 93 milyon SMS atılıyor, nüfus aynı."

2024'te gönderilen kısa mesaj sayısının 116 milyonu aştığına dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında hedef 60 milyon. Seçim olabilir, hedefi yükselttik. Yapılan hizmetler anlatılacaktır. Atılan SMS 116 milyon. Komşu İletişim Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre 280 bin telefon Kartal Belediyesi'ne kayıtlı. Ben Kartal Meclis Üyesiyim. Bana haftada ya bir ya iki mesaj geliyor. Dolayısıyla buradakilere de öyle geliyor. Günde bana bir taneden fazla mesaj geldiğini bilmiyorum. Bu SMS'ler nereye gidiyor? Hesap ortada, 116 milyon."

Bunun üzerine söz alan Yüksel, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' deyimi ya da özlü sözü tam bu konuşmanın sonrasına uyuyor." diyerek tepki gösterdi. Yüksel, "Sevgili meclis üyemiz, neyle suçlandığını bilmeden cezaevinde. İsnat edilen suçla ilgili dernek faal, yasal, genel merkezi hala duruyor. Genel başkanı milletvekili. Niçin içeride olduğunu dahi bilmiyor. Ama arkadaşımızın tespitleri konuyu çok daha farklı boyutlara taşıdı." ifadelerini kullandı.