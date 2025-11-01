Haberler

Karşıyaka'da Tekstil Fuarı Protestosu

Karşıyaka'da Tekstil Fuarı Protestosu
Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pazar esnafı, Bostanlı pazar yerinde açılması planlanan tekstil fuarını protesto etmek için nöbet tutuyor. Esnaf, pazar yerinin rant amacıyla işletilmesine karşı çıkıyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, pazar esnafı Bostanlı pazar yerinde bugün açılması planlanan tekstil fuarının kurulmaması için nöbet tutuyor.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası ile İzmir Pazarcılar Derneği öncülüğünde uygulamayı protesto etmek için Bostanlı pazar yeri önünde toplanan esnaf, gece başlattıkları eylemi sürdürdü.

Bölgede polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, bugün düzenlenmesi planlanan tekstil fuarı için hazırlık yapılmadığı görüldü.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, gazetecilere, esnafın pazar yerinde her çarşamba günü tezgah açtığını, yerin cumartesi günleri ise Karşıyaka Belediyesince tekstil fuarı kapsamında işletilmesi için tahsis edildiğini söyledi.

Pazar yerinden rant sağlanmak istendiğini öne süren Erişen, şunları kaydetti:

"Bu rant nedir ve ne kadardır hiç kimsenin haberi yok. Biz bundan dolayı buradayız ve ekmeğimizin bölünmesini istemiyoruz. Süreçle ilgili meclis, encümen kararı yok. Bu iş bir şirkete verilerek bu halkın parasının nereye gittiğini bilmiyoruz. 'Ben başkan oldum, her şeyi yaparım' diye bir şey yok. Yasa ve kanunlar var. Bundan dolayı dava açıyoruz, sonucu bekliyoruz. Onların da diretip 'buraya açacağız' diye diretmelerine müsaade etmeyeceğiz, buraya açtırmayacağız. Sözde bugün burası açılacaktı, buradayız. Haftaya da burada olacağız, olmaya da devam edeceğiz. ya süreç dürüst şekilde yapılacak ya da müsaade etmeyeceğiz."

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ise pazar yerinde yetkisiz bir sürecin işlediğini ve büyük bir kamu zararı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Pazar esnafının büyük zarar göreceğinden bahseden Acar, "Biz pazarcı esnafıyız ve belli bir mevzuata tabiyiz. Belediyenin devrettiği şahıs şirketi durmadı, biz 'illa açacağız' dedi. İnat edildi." ifadelerini kullandı.

Acar, süreçle ilgili şikayette bulunduklarını ve bunu takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
