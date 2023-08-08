Karşı şeride geçip otomobile çarpan tır, diş teknisyeninin ölümüne neden oldu

HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada diş teknisyeni olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Payas'tan Dörtyol istikametine seyir halinde olan hurda yüklü 33 EBR 66 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Devrilerek savrulan tır karşı şeritten gelen 31 AEV 829 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çağırır olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden Ahmet Çağırır'ın İskenderun ilçesinde diş teknisyeni olduğu öğrenildi.