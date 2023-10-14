Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Polat, Şehittepe Üs Bölgesi'nde incelemede bulundu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemede bulundu.

Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ne giden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, askerlerle sohbet etti.

Polat, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldiklerini belirtti.

Polat'a, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka eşlik etti.