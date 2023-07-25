Kars Valisi Türker Öksüz, Vatandaşlarla Buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, makamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İlgili kurumlara talimat vererek çözüm için çalışmalar başlattı.

Kars Valisi Türker Öksüz, makamında vatandaşlarla bir araya geldi. Öksüz, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Türker Öksüz, vatandaş toplantılarına devam ediyor. her ay düzenli bir şekilde yapılan vatandaş toplantılarına bir yenisi eklendi.

Vali Öksüz, makamında ağırladığı vatandaşların başta iş olmak üzere sosyal yardımlar ve sorunlarını dinledi. Öksüz, vatandaşlar tarafından dile getirilen sorunların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Öksüz'ün vatandaş toplantılarına devam edeceği öğrenildi. - KARS