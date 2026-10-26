Kars Ticaret ve Sanayi Odası, DEM Parti ile ticari ve tarımsal sorunları görüştü

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(ANKARA) - Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile bir araya geldi. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal sorunları ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ile görüştü. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal problemleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA