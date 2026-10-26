Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Ticaret ve Sanayi Odası, DEM Parti ile ticari ve tarımsal sorunları görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Ticaret ve Sanayi Odası, DEM Parti ile ticari ve tarımsal sorunları görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile bir araya geldi. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile bir araya geldi. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal sorunları ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ile görüştü. Görüşmede Kars'ın ticari ve tarımsal problemleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti

Parktaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri öldü, diğeri gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi

Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu
25 yıllık hayvan bakıcısı leoparın saldırısına uğradı! Telsizden yardım çığlıkları yükseldi

Tek darbesi ile bakıcısını hastanelik etti!

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı

Binlerce koyunu şehir merkezine saldılar!

Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığının bedeli ağır oldu
CHP'li Öztrak'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! 'CHP'nin TBMM hesaplarını boşalttılar'

CHP'nin ağır topundan Özel'i çıldırtacak suçlama