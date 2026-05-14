Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.B. (43) gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, 21 milyon 695 bin lira değerinde 15 çek-senet, 10 adi sözleşme, 9 tapu, çok sayıda ajanda, 13 parça halinde 8,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.