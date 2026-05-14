Haberler

Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan S.B. isimli zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda çok sayıda çek-senet, tapu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.B. (43) gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, 21 milyon 695 bin lira değerinde 15 çek-senet, 10 adi sözleşme, 9 tapu, çok sayıda ajanda, 13 parça halinde 8,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Gözü dönmüş baba kızının okulunda terör estirdi
Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada

Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor