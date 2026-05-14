Kars'ta tefecilik operasyonu; 1 tutuklama

KARS'ta polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 21 milyon 695 bin TL değerinde çek ve senet ele geçirildi. Tefecilik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan S.B. (43), tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada yasa dışı para trafiğini ve mağduriyetleri belgeleyen çok sayıda doküman ele geçirildi. Aramalar neticesinde, toplam 21 milyon 695 bin TL değerinde 15 çek ve senet, 10 adi sözleşme ve 9 tapu, çok sayıda ajanda, kayıt defteri ve not kağıdı ile 13 parça halinde toplam 8,26 gram metamfetamin ile 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

