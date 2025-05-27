Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanı Veren 2 Dolandırıcı Tutuklandı

Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanı Veren 2 Dolandırıcı Tutuklandı
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Kars'ta sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanları vererek vatandaşları 5 milyon 785 bin lira dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta Kurban Bayramı öncesi sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine başka illerden müşteri çekilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, vatandaşları 5 milyon 785 bin lira zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç (48) ve K.G (32) tutuklandı, A.Ç (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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