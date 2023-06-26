Kars'ta Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Ağır Yaralandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 sürücü ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü ağır yaralandı.
M.N idaresindeki 36 AAC 721 plakalı motosiklet, Şahindere Mahallesi üniversite yolu üzerinde karşı yönden gelen K.D'nin kullandığı 16 ASF 088 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.