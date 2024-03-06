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Kars'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

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Kars'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşarak devam etti. Şehir merkezi ve Sarıkamış ilçesi beyaza büründü. Sürücüler zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar karları temizledi. Vatandaşlar güzel görüntülerin oluştuğunu belirtti.

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Kar yağışıyla şehir merkezi beyazla kaplandı. Bazı vatandaşlar, mart ayında etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çektirdi.

Sarıkamış ilçesinde de kar etrafı beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaç ve bitkiler karla kaplandı.

Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Nazlı Açelya, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını belirterek, "Karla birlikte her taraf beyaza büründü, güzel görüntüler oluştu, Sarıkamış'a kış geri geldi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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