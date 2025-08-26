Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ve sigara ele geçirildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 34 elektronik iş aleti, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 812 paket sigara, 2 bin 660 doldurulmuş makaron, 10 kilo 250 gram kıyılmış tütün, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 15 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
