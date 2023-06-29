Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza; Kars- Kağızman kavşağında meydana geldi. Kağızman'dan Kars'a seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada her 2 otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, trafik ekipleri ve jandarma kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.