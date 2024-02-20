Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Gençler Kar Üstünde Cirit Oynadı

Güncelleme:

Kars'ın Selim ilçesine bağlı köylerde düzenlenen dostluk maçında gençler kar üstünde cirit oynayarak keyifli zaman geçirdi. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynanan cirit sporu, köyde yaşatılıyor.

Kars'ta dostluk maçı için bir araya gelen gençler, kar üstünde cirit oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve halen geleneksel atlı spor olarak oynanan cirit, Kars'ın Selim ilçesine bağlı köylerde de yaşatılıyor.

Selim ilçesinin Hasbey köyünde Hasbey Yıldızlar Atlı Spor Kulübü bünyesindeki genç sporcular, kar üstünde dostluk müsabakası yaptı.

Çekişmeli geçen müsabakada atlarını dörtnala koşturan gençler, eğlenceli vakit geçirdi.

Sporculardan Ergün Sinar, AA muhabirine, köyde cirit sporunu gelecek nesillere öğretmek adına çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gençlerin bu spora sahip çıktığını ifade eden Sinar, "Çocuklarımız beraber yerler, içerler, gezer ve oynarlar. Büyükler Arap atlarıyla cirit oynuyor, bizim gençler de yerli atlarla oynayarak ata sporumuzu devam ettiriyor. Üzerimize düşen, bu gençlere yardımcı olmak. Maddi manevi ne gerekiyorsa destek vermek zorundayız." diye konuştu.

Genç ciritçi Furkan Aslan ise çok sevdikleri cirit sporunu şimdilik yerli atlarla oynadıklarını belirterek, ileride ise Arap atlarıyla ata sporunu yapacaklarını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Orta Asya Selim Kars Spor Kültür Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title