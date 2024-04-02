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Kars'ta doğal gaz tüpleri taşıyan tırın dorsesinde yangın çıktı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boş doğal gaz tüplerini taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

İsmail Okuyucu yönetiminde 25 FB 444 plakalı tırın dorsesinde, Kars- Erzurum kara yolunun Karakurt köyü yakınlarında yangın çıktı.

Okuyucu aracı, boş doğal gaz tüplerinin yüklü bulunduğu dorseden ayırarak güvenli bölgeye çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıkamış itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde trafik güvenlik gerekçesiyle bir süre kapalı kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Kars Olay Trafik Yaşam Güncel Haberler

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