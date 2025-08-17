Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Tahıl Hasadı Başladı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Tahıl Hasadı Başladı
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış'ta, kış mevsiminin uzun ve sert geçmesi nedeniyle çiftçiler yulaf ve arpa hasadına başladı. Geleneksel yöntemler ve modern makinelerin bir arada kullanıldığı hasat sürecinde, çiftçiler yağışların etkilerini değerlendiriyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan, kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tahıl hasadı başladı.

Sarıkamış bölgesinin 2 bin 200-2 bin 400 rakımındaki ekim alanlarında nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan tohumlar, ağustos ayında hasat edilmeye başlanıyor.

Kışın sert ve uzun geçmesi nedeniyle ekimin geç yapıldığı Alisofu, Hamamlı, Asboğa ve Bozat köylerinde ilk olarak yulaf ve arpa hasadı biçerdöverle yapılıyor.

Bir yanda modern biçerdöver ve traktörlerle tarlalarda hasat yapılırken, diğer yanda bazı çiftçiler geleneksel yöntemlerde kullanılan at tırmığı gibi tarım aletlerini tercih ediyor.

"Yağmurlar zamansız yağdığı için biraz eksik oldu, buna da şükür"

Çiftçilerden Olgay Ejder, AA muhabirine, karın geç eridiği topraklarda arpa ve yulaf hasadına başladıklarını söyledi.

Geçen yıla göre arpa saplarının daha zayıf olduğunu belirten Ejder, "Arpa tarlalarını biçmeye başladık, geçen seneye göre hasat iyi değil. Dolu vurmadı, Allah şükürler olsun ama yağmurlar zamansız yağdığı için biraz eksik oldu, buna da şükür. Daneleri iyidir, sapı kısadır yine de şükür olsun." dedi.

Geleneksel tarım aletlerinde at tırmığı kullanan Recep Ejder ise yüz yıllarca kullanılan tarım aletlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bizim motor da var, biçer de var ama hiçbir şey bu atın yerini tutmaz. Bin bereket atla olur. Bunlar atadan, dededen kalan bir eserdir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
500
