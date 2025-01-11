Kars-Dilucu Demiryolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

(ANKARA) - Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin belirlenen sürede tamamlanması için Kars-Dilucu Sınır Kapısı'na kadar belirlenen güzergahta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılma yapılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla acele kamulaştırma yapılacak.

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan Kars-Dilucu Sınır Kapısına kadar olan güzergaha rastlayan kesimlerde bulunan taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.