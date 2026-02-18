Kars Belediye Başkanı Senger, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Senger, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karelerini seçen Senger, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Senger, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta da İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" adlı karelerini tercih etti.

Türkiye ve dünyada yaşananların fotoğraflarla anlatıldığını ifade eden Senger, "6 kategorideki fotoğrafları seçtim, burada emeği geçen Anadolu Ajansı muhabirlerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 2026 yılında huzur, refah ve barış içerisinde bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.