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Karmod, Malatya'ya 10 Yeni Halk Ekmek Büfesi Üretti

Karmod, Malatya'ya 10 Yeni Halk Ekmek Büfesi Üretti
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Karmod, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da hizmet vermeye başlayan 10 adet Halk Ekmek büfe satış kabini üretti. Kabinler, hijyenik koşullarda sağlıklı ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Karmod, Malatya Büyükşehir Belediyesi için 10 adet Halk Ekmek büfe satış kabini üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapı tasarımı ve üretimi yapan Karmod'un kabinleri, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da yeni yerleşim alanlarında oluşturulan Halk Ekmek satış noktalarında hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, Malatya Halk Ekmek büfesi kabinlerinin, deprem sonrası yeni inşa edilen merkezlerde sağlıklı ekmeğe ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti.

Raf sistemine kadar hazır üretimli büfe kabinlerinin Türkiye'de birçok belediyenin halk ekmek satış noktalarındaki tercihi olduğunu kaydeden Kızılbay, "Belediyelerin sağlıklı ortamda ürettikleri ekmekleri, modüler satış büfe kabinlerimizle hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırmayı pratik hale getiriyoruz. Elektrik tesisatından raf sistemine kadar hazır üretimli büfe kabinlerimiz, yeni halk ekmek satış noktalarının açılmasını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılbay, kabinlerinin, ekmek satışının yanı sıra dönerci, tostçu, çiğ köfteci, dürümcü gibi diğer gıda hizmeti veren satış büfelerinde kullanıldığına ve teslimatın ardından aynı gün içinde hizmete alınabildiğine değindi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ve ekmek üretici firması MEGSAŞ için 10 adet satış büfesini bir haftada üreterek sevk ettiklerini aktaran Kızılbay, şunları kaydetti:

"215x270 ölçüdeki büfe kabinlerimiz, cam elyaf takviyeli plastik (CTP) polyester sistemiyle hazırlandı. Büfe kabinlerimiz, gıda satışına uygunluğunun yanı sıra hijyen kolaylığına sahip. Malatya Halk Ekmek kabinlerimizde ürün rafları, satış bankosu ve kepenk sistemi kullanıma hazır üretildi. Ürünler belirlenen satış noktalarına konulduğunda, aynı gün hizmete alındı."

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Güncel
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