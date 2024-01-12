Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı Öğrenci Servislerini Denetledi
Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki öğrenci servislerinde denetim yaparak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve bilgilendirmelerde bulundu.
Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçedeki öğrenci servislerinde denetim yaptı.
Ekipler, sorumluluk alanlarındaki yol güzergahlarında ve okul önlerinde, servis araçlarını durdurarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
Denetim sırasında ekipler, servis şoförlerine ve öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.???????