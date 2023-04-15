Karın ağrısı ve kusma nedeniyle gitti, yuttuğu manyetik topların bağırsağını deldiği ortaya çıktı

Doktorların erken teşhisi küçük çocuğu hayata bağladı

RİZE - Rize'de karın ağrısı ve kusma nedeniyle gittiği hastanede erkenden teşhis edilerek ameliyata alınan 7 yaşındaki Miraç Kalay'ın yuttuğu mıknatıslı demir bilyelerin 3 yerden bağırsağını deldiği ortaya çıktı.

Rize'de yaşayan 7 yaşındaki Miraç Kalay, 11 Nisan Salı günü okulda karın ağrısı şikayeti üzerine öğretmenleri tarafından babası Orhan Kalay'a haber verildi. Baba oğlunu okuldan aldıktan sonra aile hekimine başvurdu. Aile hekimi yaşanabilecek en ufak sıkıntıda hastaneye başvurmaları gerektiğini aileye belirtti. Daha sonrasında eve giden 7 yaşındaki Miraç, art arda kusmaya başlayınca Rize Devlet Hastanesi acil servis bölümünde tedavi altına alındı. Acil bölümünde yapılan müdahalelerin ardından Miraç'ın midesi için film çekilmek istendi. Çekilen filmin ardından MR'da küçük Miraç'ın mıknatıslı demir bilyeler yuttuğu tespit edildi. Miraç daha sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakil edildi. 12 Nisan Çarşamba günü saat 08.20 sıralarında ameliyata giren Miraç yaklaşık 1 buçuk saatlik başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak tedavisine devam edilmek üzere serviste gözlem altına alındı. Miraç şimdi ise hastaneden taburcu olmayı bekliyor. Küçük Miraç'ın ameliyatını yapan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Halil İbrahim Çakmak, ailelerin çocuklarını küçük oyuncaklardan korumaları gerektiğini söyledi.

"Ucuz atlattık"

Büyük bir sıkıntıyı atlattıklarını belirten baba Orhan Kalay, "Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çocuğumuzu hastaneye getirdik. Film çekildi. Filmde görülen objeleri tam tespit edemediği için hocamız MR istedi. MR'da aynı objeler görüldüğü için cerrahımıza haber verildi. Cerrah geldi inceledi. Acilen ameliyat olması gerektiğine karar verdi. Çünkü tespit edilen cisimlerin manyetik top olduğunu belirlediler. Gece 12'de acil bir karar alındı. Sabah 08.20'de ameliyata girdi. Yaklaşık 1,5 saat ameliyat geçirdi ama sağ salim sağlığı yerinde. 1 hafta yeme içme yok. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Sürekli su ve yemek istiyor. Ucuz atlattık. Karnından manyetik top yani mıknatıs çıktı. Bir oyuncak değil de bir obje görüntü olsun diye duruyordu. Çocuklardan uzak tutulması gereken bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Bizim çocuğumuz 7 yaşında bi de bunun çocuklara, bebeklere olduğunu düşünmek bile sıkıntılı. Doktorumuzun tavsiyesi de yaş fark etmeksizin büyük objelerle oynasınlar. Ağızlarına veya burunlarına sokabilecekleri oyuncaklardan uzak tutsunlar. Biz sıkıntıyı atlattık. Buradan en azından uyarı niteliği taşısın" diye konuştu.

"Bağırsak delinmesi hayati tehlike oluşturan bir durum"

Evlerde çocukların yutabileceği küçük cisimlerin bulundurulmaması gerektiğini ifade eden Çocuk Cerrahisi uzmanı Halil İbrahim Çakmak ise "Hastamız 7 yaşında erkek bir hasta. Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuruyor. Hastamızın acilde çekilen filminde manyetik özelliği olan metalik bir cisim yuttuğu görülüyor. Yapılan incelemede bağırsaklarda delinme olduğu obje yuttuğu görüldü. Acil şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta yuttuğu objenin manyetik özelliği olan 3 obje olduğu ve bağırsağı 3 yerden deldiği gözüktü. Şu anda sağlığına kavuşturuldu. Bu tip oyuncakları, objeleri evde bulundurmamak gerek. Çünkü bağırsak delinmesi hayati tehlike oluşturan bir durum. Bu bakımdan evimizde çocukların yutabileceği boyutta oyuncakları bulundurmayalım" şeklinde konuştu.