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KARDEMİR'den 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' Ödülü

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" ödülünü aldı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde KARDEMİR'in, "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"158 yıldır iyiliği, dayanışmayı ve merhameti tüm dünyaya ulaştıran Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünde, bu anlamlı mirasın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği ödül şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Muhammed Ali Oflaz tarafından alınmıştır. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla sürdürdüğümüz kan bağışı faaliyetleriyle toplumsal dayanışmanın en değerli örneklerinden birine katkı sunmaktan onur duyuyoruz.

Bu vesileyle milletimizin zor zamanlarında daima yanında olan, afetlerde, acil durumlarda ve sağlık hizmetlerinde üstlendiği hayati görevlerle ülkemizin en köklü iyilik hareketlerinden biri haline gelen Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, insanlığa umut olan çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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