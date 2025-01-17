Üye Girişi
Haberler
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

KARDEMİR Başkanı İsmail Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

KARDEMİR Başkanı İsmail Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Demir, fotoğrafların güzelliğini vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafını seçen Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerine oy verdi.

Demir, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını dile getiren Demir, "Kimisi konusu itibarıyla mesaj veren fotoğraflar, kimisi de fotoğrafçılık açısından çok harika. İkisinin bir arada olduğu fotoğraflar da var. Bazıları da anı yakalama açısından çok ilginçti. Kimi fotoğraflarda anı yakalama çok hoşumuza gitti, kimi fotoğraflarda fotoğrafçılık sanatı, kimi fotoğrafta da mesaj verme açısını öne çıkaran yaklaşım yaptım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
img

Netanyahu köşeye sıkıştı! Kaderini belirleyecek iki senaryo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.