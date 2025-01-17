KARDEMİR Başkanı İsmail Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafını seçen Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerine oy verdi.

Demir, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını dile getiren Demir, "Kimisi konusu itibarıyla mesaj veren fotoğraflar, kimisi de fotoğrafçılık açısından çok harika. İkisinin bir arada olduğu fotoğraflar da var. Bazıları da anı yakalama açısından çok ilginçti. Kimi fotoğraflarda anı yakalama çok hoşumuza gitti, kimi fotoğraflarda fotoğrafçılık sanatı, kimi fotoğrafta da mesaj verme açısını öne çıkaran yaklaşım yaptım." ifadelerini kullandı.