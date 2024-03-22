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Karamürsel'de Orman Haftası etkinliği düzenlendi

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Karamürsel ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Dereköy Ahmet Gazanfer Bilge Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ahmet Gazanfer Bilge İlkokul-Ortaokul Müdürü Harun Korkmaz, yaptığı konuşmada, ormanların öneminden bahsederek, herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu.

Daha sonra protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, Ahmet Gazanfer Bilge İlkokul-Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi yaptı.

Programın sonunda davetlilere ve öğrencilere, defne ağacı fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Karamürsel İlçe Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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