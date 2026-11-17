Karaman Valisi Çiçek, Ermenek'te zeytin hasadına katılıp üreticilerle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek'e bağlı Görmeli köyünde zeytin hasat edip bahçe sahipleriyle görüştü. Çiçek, üreticilerden bilgi alıp bereketli hasat sezonu diledi; programa Kaymakam Uğur Muzaffer Çam, kurum müdürleri ve köylüler katıldı.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde zeytin hasadına katıldı.
İlçeye bağlı Görmeli köyünü ziyaret eden Çiçek, bir üreticinin bahçesinde zeytin hasat etti, bahçe sahipleriyle görüştü.
Üreticilerden zeytinin yetiştirilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi alan Çiçek, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.
Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı.
Kaynak: AA