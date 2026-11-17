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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

İlçeye bağlı Görmeli köyünü ziyaret eden Çiçek, bir üreticinin bahçesinde zeytin hasat etti, bahçe sahipleriyle görüştü.

Üreticilerden zeytinin yetiştirilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi alan Çiçek, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı.

Kaynak: AA