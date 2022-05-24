Karaman'dan kısa kısa - Haberler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrenci toplulukları tarafından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası üç aylık Alp bebek için yardım kampanyası başlatıldı.

Toplulukların düzenlediği kermeste öğrenciler tarafından yapılan ürenler satışa çıkarıldı. Kermesten elde edilecek gelir Çorum'da yaşayan SMA hastası Alp bebeğin tedavi olarak sağlığına kavuşması için bağışlanacak.

Öğrencilerden kan bağışı kampanyası

KMÜ Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Üniversitenin farklı birimlerinde 8 gün boyunca 9 farklı noktada düzenlenecek kan bağışı kampanyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yoğun bir katılımla başladı.

Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu temsilcileri kan bağışı kampanyasının ilk gününe katılan herkese teşekkür ederek, 8 gün sürecek kampanyaya destek vermek için tüm KMÜ ailesini kan bağışı noktalarına beklediklerini ifade ettiler.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar KMÜ'yü ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Karaman Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar, KMÜ'yü ziyaret etti.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve eşi Mürşide Ak ile bir araya gelen çocuklar ilk olarak Merkez Kütüphaneyi gezerek çok sayıda kitapla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler daha sonra KMÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Ali Şen ve öğrencilerle KMÜ Uygulama Mutfağında yemek yaptı.

Farklı lezzetleri sunuma hazır hale getiren minikler, yemeklerin tadına Rektör Ak ile birlikte baktı.

Gün boyu eğlenceli vakit geçiren öğrenciler yerleşkeyi de gezerek üniversiteden ayrıldı.