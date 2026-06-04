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Karaman'da yıl sonu sergisi açıldı

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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hatuniye Medresesi'nde yurtlarda kalan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı seramik, kat'ı sanatı, karakalem ve ebru çalışmalarından oluşan el sanatları sergisi düzenledi.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi düzenlendi.

Hatuniye Medresesi'nde düzenlenen sergide, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan seramik, kat'ı sanatı, karakalem ve ebru çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini de önemsedikleri kaydetti.

Kültürel mirasın gençlerin ellerinde yeniden hayat bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Karadeniz, sergide emeği geçen öğrenci ve eğitmenlere teşekkür etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Latif Demirel, eğitmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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