Karaman'da 7 Avukattan Su Kaçağı İddiasıyla Suç Duyurusu

KARAMAN'da 7 avukat, Yeşildere Barajı'ndan şebeke hattına verilen suyu kaçak kullandıkları iddiasıyla Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ( Osb ) hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaman Belediyesi'nin resmi yazısında, Osb'nin herhangi bir aboneliğinin olmadığının açıkça vurgulandığını belirten Avukat Hüseyin Mutlu, "2019 yılından itibaren bu suyu bedava kullandığı ancak bunu üyelerine güncel rakamla 32 liradan sattığı ortaya çıkmıştır. Şu an su sıkıntısıyla alakalı birçok hemşehrimiz mağdur olmuştur" dedi.

Karaman Belediyesi, kentin içme suyunu 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Yeşildere Barajı'ndan karşılıyor. Mart ayında yaptıkları araştırma sonucu içme suyu hattına petrol hidrokarbonları karıştığını tespit edip, konuyu yargıya taşıyan Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, bu sırada kayıp kaçak oranının fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yapan avukatlar, Karaman Belediyesi'nden su kullanımıyla ilgili bilgi talep etti.

BELEDİYEDEN CEVAP

Karaman Belediyesi tarafından verilen cevapta; 2019 yılında kayıp kaçak oranın yüzde 42,72, 2020 yılında 41,56, 2022 yılında 43,06, 2023 yılında yüzde 60,29 ve 2024 yılında da yüzde 32,62 olduğu belirtildi. Avukatlar, araştırmalarında Devlet Su İşleri'nin 2013 yılında Karaman Osb'nin içme suyu talebi hakkında Osb'nin ihtiyacı olan '200 lt/sn' suyun içme hattından karşılanması halinde şehir merkezinde 2025 yılından itibaren su sıkıntısı yaşayabileceği ve konunun Karaman Belediyesi tarafından değerlendirmesi yönünde rapor düzenlediğini saptadı. 7 avukat, OSB Müdürlüğü'nün kaçak su kullandığını iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAYIP KAÇAK ORANI ARASINDAKİ FARK ŞÜPHE UYANDIRDI

Avukatlardan Hüseyin Mutlu, "Yaklaşık 6 ay önce şebeke suyumuzda çıkan petro hidrokarbonlarından ötürü Karaman Barosu'na kayıtlı meslektaşlarımızla beraber Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk. Süreç içerisinde birçok kuruma bilgi edinme kapsamında şebeke suyu hakkında sorular sorduk. Bu soruların ardından şaşırtıcı bilgilere karşılaştık. Karaman'da içme suyu 2019 yılından bu yana Yeşildere Barajı'ndan sağlanmakta. Resmi rakamlara göre 2023 yılına kadar şebeke suyunun yüzde 100'lük kısmı bu barajdan sağlanırken, yüzde 60,29 kayıp kaçak oranı çıkmıştır. Bir sonraki yıl, barajdan karşılanan oran yarıya düşmüş, kayıp kaçak oranı da ona doğru orantılı olarak yarıya düşmesine mütevellit arada birinin ya da birilerinin bu suyu kullandığı şüphesi oluşmuştur" dedi.

'OSB'NİN HERHANGİ BİR ABONELİĞİ YOK'

Hüseyin Mutlu, "Konuyu araştırırken Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nin 2012 yılında yapılacak olan bu hattan, saniyede 200 litre su talep ettiği ve DSİ yetkililerinin, belediyeye yazdığı resmi yazıda sanki bugünü görmüşçesine OSB'nin bu suyu kullanması durumunda 2025 yılında Karaman'ın su sıkıntısı çekeceğini açıkça resmi yazı ile bildirmiş. Bugün gelinen noktada kayıp kaçak oranlarından yola çıkılarak OSB'nin herhangi bir aboneliği yok, herhangi bir tahakkuku yok, herhangi bir ödemesi yok. 2019 yılından itibaren bu suyu bedava kullandığı ancak bunu üyelerine güncel rakamla 32 liradan sattığı ortaya çıkmıştır. Biz bu konuyla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Şu an su sıkıntısıyla alakalı birçok hemşehrimiz mağdur olmuştur. Bununla alakalı ihmali olanların ve kusuru olanların da cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'ÜYELERİNE PARA İLE SU SATAN BİR YÖNETİM VAR'

OSB'nin 5 su kuyusunun bulunduğunu ifade eden Mutlu, "Zira OSB'nin mevcutta 5 su kuyusunun olduğu, aktif olarak 3 tanesini kullandıklarını ihtiyaç halinde diğer ikisini kullanabileceğini kendi internet sitesinde açıkça belirtmiştir. Böyle bir suya da ihtiyacı yoktur; ama elektrik parası vermemek için bedava olarak suyu alıp, kendi üyelerine parayla satmıştır. Bizim yüksek kotta oturan vatandaşlarımız, evlerinde suya kavuşamamış mağdur olmuşlardır. Gelen resmi yazı cevaplarında görüldüğü üzere 2019 yılında Karaman'a Yeşildere Barajı'ndan su verilmeye başlandığı ve bunu da OSB Müdürlüğü'nün kullanılmaya başladığı açıktır. Belediyenin yazısında ise OSB'nin herhangi bir aboneliğinin olmadığı açıkça belirtilmektedir. 2025 yılı bitmek üzere ancak bu zamana kadar herhangi bir abonelik yok, herhangi bir tahakkuk yok, herhangi bir ödeme yok. Şebekede su kalmazken, üyelerine bu suyu parayla satan bir yönetim var. Bunların cezasız kalmaması gerekiyor" dedi.

Diğer yandan Karaman OSB Müdürlüğü ile Karaman Belediyesi, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))