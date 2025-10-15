Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Yeni Teknik Direktör: Muhammet Akyaycı

Karadeniz Ereğli Belediyespor'un yeni teknik direktörü Muhammet Akyaycı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Antalyaspor forması giyen 51 yaşındaki Muhammet Akyaycı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Akyaycı disiplinli çalışmaları, taktik bilgisi ve genç oyunculara verdiği önemle tanınmaktadır. Daha önce kulübümüzde görev aldığı dönemde takımımızın 3. Lig'e yükseldiği şampiyonluk sezonunda büyük bir pay sahibi olan Akyaycı, UEFA A Lisansına sahiptir. Yeni teknik ekibimizde Akyaycı'nın yardımcılığını ise futbol camiasının tecrübeli ismi Ali Durunesil yapacaktır. Akyaycı'ya ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyor, kulübümüze yeniden hoş geldin diyoruz."