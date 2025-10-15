Haberler

Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Yeni Teknik Direktör: Muhammet Akyaycı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli Belediyespor, Süper Lig geçmişi olan Muhammet Akyaycı ile anlaşma sağladı. Akyaycı, kulüpte daha önce 3. Lig'e yükselişte önemli bir rol oynamıştı ve yeni teknik ekibin yanında deneyimli Ali Durunesil yer alacak.

Karadeniz Ereğli Belediyespor'un yeni teknik direktörü Muhammet Akyaycı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Antalyaspor forması giyen 51 yaşındaki Muhammet Akyaycı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Akyaycı disiplinli çalışmaları, taktik bilgisi ve genç oyunculara verdiği önemle tanınmaktadır. Daha önce kulübümüzde görev aldığı dönemde takımımızın 3. Lig'e yükseldiği şampiyonluk sezonunda büyük bir pay sahibi olan Akyaycı, UEFA A Lisansına sahiptir. Yeni teknik ekibimizde Akyaycı'nın yardımcılığını ise futbol camiasının tecrübeli ismi Ali Durunesil yapacaktır. Akyaycı'ya ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyor, kulübümüze yeniden hoş geldin diyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Tarihi karar! Arda'nın takımı ülke değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.