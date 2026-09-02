Akçakoca'da balıkçılar palamut bolluğu yaşıyor

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı.

Dün "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.

Balıkçı Engin Genç, bol miktarda palamut avladıklarını ve bu yılın bereketli başladığını söyledi.

Balıkçı ve esnaf Levent Pinallı da bu yıl vatandaşların bol bol palamut yiyeceğini belirterek, "Bu sene palamut bol, çok miktarda palamut avlanıyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Kaynak: AA