Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor - Haberler

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Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasının ardından balık fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasının ardından balık fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı girişinde yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avcılığının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu kararın fiyatları etkileyeceğini söyleyen Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Bugünden itibaren fiyatlarda değişiklik illaki olacak. Zaten savaş sebebiyle fiyatlar bir hayli zorlaşmıştı. Ama bizler yine de idare etmeye çalışıyorduk. Şimdi Karadeniz'deki bu yeni gelişmeler dolayısıyla fiyatlar tabii ki de artacak. Çünkü balıkları başka yerlerden temin etmeye çalışacağız. Marmara ve Ege Denizi'nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza getireceğiz. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak. Burada denize çıkamayan Ege'ye ve Marmara Denizine hücum edecek. Orada da ne kadar yapabilecekler belli değil. Yani çok zorlaşacak, hayat zorlaşacak. İnşallah bu sorun çabuk halledilir. Şu anda tezgahlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Fark muhakkak olacak ama abartılı olacağını düşünmüyorum. Sebze ve meyveye oranla yine en ucuz en doğal yemek balık" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş - Selçuk Akyol/ İHA)

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bulgaristan, Balıkçılık, Karadeniz, Tarım, Ekonomi, Güncel, Haberler

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