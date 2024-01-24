Karadeniz'de Hamsi Göç Etti

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki kar yağışının balık avcılığını etkilemediğini söyledi. Bölgede deniz suyu sıcaklığının hala yüksek olduğunu vurgulayan Malkoç, "Bu nedenle de hamsi göç etti. Sezon içerisinde hamsi boldu. Şu an hamsi yok" dedi. Hava sıcaklıkları nedeniyle teknelerin çaça balığı avına çıktığını söyleyen Malkoç, "Kar yağışının geç olması ve deniz sıcaklıklarını düşmemesi, hamsiyi Abhazya'ya doğru kaçırdı. Kar yağışı erken olsaydı, hamsi yavaş göçerdi. Şu an istavrit avlanıyor ancak o da sıcaklıklardan nasibini aldı. İstavritin 11-12 santim boy var, balık büyüyemiyor. Mezgit ve barbun ise bol miktarda var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel