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Karadeniz'de balık bolluğu tezgahlara yansıdı

Karadeniz'de balık bolluğu tezgahlara yansıdı
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Av yasağının bitmesiyle Karadeniz'den gelen balıklar Safranbolu'daki tezgahlarda yerini aldı. Hamsi ve istavrit 300, mezgit 400, levrek 700 liradan satılırken, palamut 100-150 lira arasında. Balıkçılar bollukla fiyatların düşmesini bekliyor.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle dün Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara getirdiği balıklar, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tezgahları süsledi.

Bartın ve Zonguldak'taki limanlara getirilen balıklar, Karabük'e ulaştırıldı. Hem satıcıları hem de tüketicileri memnun eden balık bolluğu, satışların yapıldığı tezgahlarda hareketlilik oluşturdu.

İlçedeki tezgahlarda yerini alan hamsi ve istavritin kilogramı 300, mezgitin 400, levreğin ise 700 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mustafa Yavuz, AA muhabirine, av sezonunun başlamasından bir gün sonra tezgahlarını açtıklarını söyledi.

Bu yıl balığın bol olacağını tahmin ettiklerini belirten Yavuz, "İstavrit ve hamsi var, çipura ve levrek gibi kültür balıklarını zaten sürekli bulunduruyoruz. Palamut şu anda büyüklüğüne göre 100 ila 150 lira arasında satılıyor. Fiyatlarımız gayet normal ama bolluk olursa daha da düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar ne kadar düşerse vatandaşımız o kadar bol yer, biz de daha çok kazanırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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