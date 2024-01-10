Karacabey'de silahla ateş eden 2 zanlı yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sosyal medyada silahla ateş ettiklerine ilişkin görüntüler yayınlanan 2 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 2 kişinin ayrı bölgelerde silahla rastgele ateş ettiği ve halkın güvenliğini tehlikeye soktuğuna ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti.

E.T. (28) ve N.İ. (26) oldukları belirlenen şüpheliler polis ekiplerince evlerine yapılan baskında yakalandı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, haklarında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapılarak, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, Karacabey'de yapılan farklı olay ve asayiş uygulamalarında, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafazaya alındı.