Karacabey'de muhtarlar dinlendi

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra kurum amirleri ve daire müdürleri ile Karacabey'deki tüm mahallelerin muhtarları katılım gösterdi. Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin dile getirildiği toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Gelen talepler, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi'nden ilgili müdürler tarafından değerlendirilerek, öneriler masaya yatırıldı. Toplantıda, tüm mahalle muhtarları tek tek söz alarak çeşitli konuları bizzat başkanlara iletti.

Talepler bizzat alındı

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Hem Bursa Büyükşehir hem Karacabey Belediye'miz ile ilgili yapılan çalışmalar, değerli muhtarlarımızın katılımıyla masaya yatırıldı. Talepler bizzat dinlendi ve ilgili müdürlerimiz ile teknik personelimiz tarafından değerlendirildi. Pandemi nedeniyle bu toplantılara kısa bir ara verilmişti ve bu yıl ilk buluşmayı böylelikle gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Bültenler / Güncel