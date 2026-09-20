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Karabük Valisi Çağatay, öğrenci yurtlarında yerleştirmenin tamamlandığını açıkladı

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Karabük Valisi Çağatay, öğrenci yurtlarında yerleştirmenin tamamlandığını açıkladı
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında incelemede bulunarak kayıt işlemleri hakkında bilgi aldı. Çağatay, il merkezi ve Safranbolu'da yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını, gençlerin barınma endişesi taşımayacağını bildirdi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu ile Bahaddin Gazi Erkek Öğrenci Yurduna giderek kayıt masalarında yürütülen işlemler hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi aldı.

Çağatay, kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Daha sonra Asiye Hatun Öğrenci Yurdu inşaatına geçen Çağatay, yüklenici firma yetkilileri ve Güven'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Çağatay'a, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile yurt müdürleri eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağatay, il merkezi ve Safranbolu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara müracaat eden öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Kamu ve özel barınma alanlarındaki hazırlıkların tamamlandığını aktaran Çağatay, "Gençlerimiz burada hiçbir barınma ya da güvenlik endişesi taşımadan sadece derslerine, vizyonlarına ve kendilerini geleceğe hazırlayacak akademik çalışmalara odaklanacaklardır. Gençlerimiz devletimizin şefkatli çatısı altında, bizlerin himayesindedir. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, üniversite şehri Karabük'ümüzde tüm gençlerimiz devletimizin güvencesi altındadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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