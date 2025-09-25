Haberler

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan Medyada Dezenformasyona Dikkat

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan Medyada Dezenformasyona Dikkat
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, medyanın doğru bilgilendirme sorumluluğuna vurgu yaparak Türkiye'deki yüksek dezenformasyon oranlarına dikkat çekti. Kırışık, uluslararası bir araştırmaya göre Türkiye'nin yalan haberde Dünya'da birinci sırada olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın sorumluluğunun çok önemli olduğunu söyledi.

Kentteki bir internet haber sitesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kırışık, Türkiye'de dezenformasyon oranının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Türkiye'de dezenformasyon oranı konusunda yapılan uluslararası bir araştırmada, Türkiye, yüzde 49 oranıyla en fazla dezenformasyonun olduğu, yalan haberin olduğu ülke olarak dünyada birinci sırada geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de bu oranların düşmesini arzu ettiklerini aktaran Kırışık, değerlerin korunması noktasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

