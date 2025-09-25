Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan Medyada Dezenformasyona Dikkat

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın sorumluluğunun çok önemli olduğunu söyledi.

Kentteki bir internet haber sitesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kırışık, Türkiye'de dezenformasyon oranının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Türkiye'de dezenformasyon oranı konusunda yapılan uluslararası bir araştırmada, Türkiye, yüzde 49 oranıyla en fazla dezenformasyonun olduğu, yalan haberin olduğu ülke olarak dünyada birinci sırada geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de bu oranların düşmesini arzu ettiklerini aktaran Kırışık, değerlerin korunması noktasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Karabük'te aile hekimlerine deri hastalıkları eğitimi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünce aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan "Deri Hastalıkları" başlığıyla eğitim gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, aile hekimliği uygulamalarında bilgi ve becerilerin güncellenmesinin önemine değinerek, "Bugün burada mesleki bilgi ve becerilerimizi güncellemek, klinik entegrasyon sürecini sahada daha etkin ve nitelikli bir şekilde uygulamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güçlü birinci basamak, güçlü sağlık sisteminin temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Karabük'te "Baba-Oğul Futbol Müsabakaları" düzenlendi

Karabük'te Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Baba-Oğul Futbol Müsabakaları" gerçekleştirildi.

Onur Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, babalar ve çocukları ayrı takımlarda sahaya çıkarak keyifli anlar yaşadı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.