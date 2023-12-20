Karabük'ün Eflani ilçesinde Genç Ofis açılıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde, gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer alacağı Genç Ofis'in, ocak ayında açılması planlanıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçede gençlerin vakit geçirebileceği yerlerin az olduğunu belirtti.

Bu eksikliğin giderilmesi için hazırlanan "Genç Ofis" projesine değinen Ertuğrul, "Bu konuda elimize bir fırsat geçti. Ali Keskinkılıç ve Cem Şahin vekillerimiz, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptı. Genç Ofis kurulması kararı alındı. Fakat yeni bir bina yapılması hem zaman alacaktı, hem de önümüzdeki yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle uygulaması, projenin hayata geçmesi zor olacaktı. Belediyemizin iş merkezinde ikinci ve üçüncü katlar, toplam 900 metrekare yeri, tahsis edebileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bir proje hazırladığını vurgulayarak, belediye meclis kararıyla, 900 metrekarelik alanı 10 yıl süreyle ücretsiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiklerini belirtti.

Projenin ihalesinin, 18 Aralık'ta gerçekleştirildiğini aktaran Ertuğrul, "Eksik olan inşaat bölümleri tamamlanacak. Devlet Malzeme Ofisi'ne de sipariş verildi. Zannediyorum; ocak ayı içinde gençlerimizin hizmetine hazır hale getireceğiz." dedi.

Ertuğrul, Genç Ofis'te cep sineması, toplantı ve okuma salonu, müzik atölyesi, uygulama mutfağı ile tenis, bilardo, satranç ve darp gibi oyunların oynanabileceği yerlerin bulunacağını kaydetti.

Ofisin kapsamlı ve geniş bir alana sahip olacağına işaret eden Ertuğrul, "Bunun çok kısa sürede gerçekleşmesi, bizi ayrıca memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ertuğrul, Genç Ofis'in Eflani Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de hizmet vereceğini vurgulayarak, "Gençlerimizin taleplerine karşılık verecek böyle bir tesisin yapılmasından, son derece mutluyum. En kısa zamanda, bunu hizmete sunacağız. Sadece gençler de değil, kendini genç hisseden herkesin oraya gelip, vakit geçirip ihtiyaçlarını giderebileceği bir yer haline gelecek." şeklinde konuştu.