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Karabük'te 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

R.K'nin kullandığı 06 KA 821 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda E.U. idaresindeki belediyeye ait 34 DNC 802 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobile V.D. yönetimindeki 23 HD 453 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü R.K'nin 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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