Karabük'te Toprak Kayması Sonucu Çocuk Parkı ve İstinat Duvarında Hasar Oluştu

Karabük'te meydana gelen toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarında hasar oluştu.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40. Sokak'taki toprak kayması nedeniyle çocuk parkının parke taşı ile döşeli alanı ve merdivenleri çöktü, istinat duvarında çatlaklar oluştu.

Öte yandan parkın yakınındaki yaklaşık 8 metrelik toprak set de alt taraftaki yola doğru kaydı.

Mahalle sakinlerinden Dursun Karkınçam, 34 yıldır aynı mahallede yaşadığını, bu mevkide birkaç yıldır toprak kayması yaşandığını ifade etti.