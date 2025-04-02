Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Su Baskınları
Karabük'te etkili olan sağanak yağmur, yolları göle döndürdü ve bazı iş yerlerini su bastı. Özellikle Safranbolu ilçesinde hayat olumsuz etkilendi.
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak sonrası yollar göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı.
Karabük'te gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sağanak sonrası yollar göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı. 100. Yıl Mahallesi'nde de kafelerin bulunduğu alanda su birikintileri oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel