Haberler

Safranbolu'da 'Safran İmecesi' Etkinliği Yapıldı

Safranbolu'da 'Safran İmecesi' Etkinliği Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede 'Safran İmecesi' etkinliği düzenlendi. Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Gayza köyünde safran hasadı yaptı. Safran dikim süreci uygulamalı olarak gösterilirken, safranın toplanma ve işleme aşamaları anlatıldı. Oyuncu Erdem Ergüney, etkinlikte harika bilgiler edindiğini vurguladı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde "Safran İmecesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programda, katılımcılar Gayza köyündeki Safranova sahasında safran hasadı yaptı.

Etkinlikte Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ile Safranbolu Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül tarafından katılımcılara safran tarlasında uygulamalı safran dikim süreci gösterilerek, bitkinin toplanışından işlenmesine, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm aşamalar anlatıldı.

Safran çiçeğini toplama ve içindeki lifleri ayıklama işlemleriyle süren etkinlikte, safranla yapılan ürünlerin tanıtımı, ikramı ve atölye etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe katılan oyuncu Erdem Ergüney, gazetecilere, Safranbolu'ya ilk kez geldiğini, ilçenin tarihi dokusunu çok beğendiğini söyledi.

Ergüney, etkinlikte kendilerine safranla ilgili pek çok bilginin anlatıldığını belirterek, "Anladım ki safran çok nazlı bir bitki. Bitkinin belirli zamanda dikilmesi gerekiyor, belirli zamanda ürün hasadının yapılması gerekiyor. Nihayetinde şunu anladım ki bu ülkede olmamıza rağmen bu kadar değerli bir şey olmasına rağmen safran hakkında hiçbir şey bilmiyormuşuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Binanın kolonları patladı, zeminde ise kayma ve çatlak var

Sonu "Gebze" gibi olmasın! Şehrin göbeğindeki bina ölüm saçıyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu

Yıllardır minibüste yaşayan adamın acı sonu
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.